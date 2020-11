La regina degli scacchi: record di visualizzazioni per la serie Netflix

La serie La regina degli scacchi ha stabilito un nuovo record per Netflix: il progetto è stato già visto in ben 62 milioni di case.

Il risultato la fa diventare quindi la serie limitata prodotta per la piattaforma di streaming più vista di sempre.

Il progetto ambientato nel mondo degli scacchi ha raggiunto la consideravole cifra in soli 28 giorni di presenza in catalogo e ha inoltre contribuito a far rientrare nella classifica dei bestseller il libro da cui è tratto, dopo ben 37 anni dalla sua prima pubblicazione.

La regina degli scacchi è inoltre nella top 10 dei titoli più visti in 92 nazioni e al primo posto in ben 63.

La popolarità della serie ha inoltre fatto aumentare le ricerche online riguardante come si gioca a scacchi che hanno registrato l'interesse più alto online degli ultimi nove anni.

La regina degli scacchi: Anya Taylor-Joy in una scena

La serie La regina degli scacchi (nella versione originale intitolata The Queen's Gambit) darà spazio alle conseguenze dell'essere un genio.

Anya Taylor-Joy interpreta la giovane Beth Harmon che è stata abbandonata e accolta da un orfanotrofio nel Kentucky alla fine degli anni Cinquanta. La ragazza scopre poi di possedere un incredibile talento per gli scacchi mentre inizia ad essere dipendente dai tranquillanti offerti dalle autorità per tenere sotto controllo i bambini.

La regina degli scacchi: un'immagine della serie

Tormentata dai suoi demoni personali e alimentata da un cocktail di narcotici e ossessione, Beth si traforma in un'emarginata incredibilmente dotata e glamour determinata a conquistare un mondo abitualmente dominato dagli uomini come quello degli scacchi. Scott Frank (Godless), ha co-creato il progetto in collaborazione con Allan Scott e ne sarà sceneggiatore, produttore e regista. Nel cast anche Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Insgram e Bill Camp.