La ragazza della palude: partecipa alla proiezione speciale con Movieplayer il 6 ottobre

Movieplayer.it vi invita al cinema il 6 ottobre per vedere in anteprima gratuita il nuovo film con Daisy Edgar Jones, La ragazza della palude; appuntamento alla Sala Warner di Roma.

La ragazza della palude arriverà nei cinema a partire dal 13 ottobre. Movieplayer.it vi offre l'opportunità di vedere il film in anteprima gratuita a Roma il 6 ottobre.

L'appuntamento è presso la sala Warner a Roma alle ore 19:00. Per partecipare basta compilare il form di iscrizione all'evento, indicando se parteciperete da soli o porterete con voi una seconda persona.

La ragazza della palude: Daisy Edgar-Jones in una scena

La ragazza della palude è tratto dal romanzo best-seller di Delia Owens. Il progetto racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla "ragazza della palude" hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude.

La ragazza della palude, Daisy Edgar-Jones "Mi hanno scelta su zoom e mi sono ritrovata circondata da insetti"

Nel cast, oltre alla protagonista Daisy Edgar-Jones, ci sono anche Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn.

La regia è di Olivia Newman, mentre la sceneggiatura è firmata da Lucy Alibar. Nella colonna sonora del progetto prodotto da Reese Witherspoon con la sua Hello Sunshine ci sarà anche il brano originale di Taylor Swift Carolina.

Per chi non potesse essere presente giovedì 6 ottobre, vi segnaliamo che la stessa proiezione (sempre gratuita) è organizzata anche da Cinematographe.it - in collaborazione con Warner Bros. Discovery - mercoledì 5 ottobre, sempre presso la sede Warner Bros Italia. Qui trovate il sito dell'evento dove potervi iscrivere.