La Promessa, su Netflix in streaming da oggi

La promessa, il film del 2001 diretto da Sean Penn con Jack Nicholson e Robin Wright, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La promessa è un film drammatico psicologico neo-noir americano del 2001 diretto da Sean Penn e interpretato da Jack Nicholson insieme a un cast corale composto da Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Helen Mirren, Robin Wright Penn, Vanessa Redgrave, Sam Shepard, Mickey Rourke, Tom Noonan, Lois Smith e Benicio Del Toro. La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Cannes del 2001.

La locandina di La promessa

La Promessa è basato sul romanzo di Friedrich Dürrenmatt del 1958 La promessa. Un requiem per il romanzo giallo. Dürrenmatt ha scritto la novella per perfezionare il tema che aveva originariamente sviluppato nella sceneggiatura del film tedesco del 1958 Accadde in pieno giorno con Heinz Rühmann.

In Nevada il detective della polizia Jerry Black partecipa a una festa di pensionamento organizzata dal suo dipartimento, durante la quale il capitano Pollack regala a Jerry i biglietti per una battuta di pesca in Messico. La celebrazione viene interrotta, però, dalla scoperta di una bambina assassinata, Ginny Larsen. Jerry decide di andare con un altro detective, Stan Krolak, sulla scena del crimine. Jerry dà la cattiva notizia ai genitori di Ginny e la madre, Margaret Larsen, fa giurare a Jerry su una croce, fatta dalla loro figlia, che troverà l'assassino. Un sospetto, Toby Jay Wadenah, un nativo americano con disabilità intellettiva, viene trovato il giorno successivo...