Endless Love e La Promessa: ecco le nuove date e i nuovi orari

Mediaset ha in programma delle importanti modifiche al suo palinsesto per quanto riguarda La Promessa e la serie Endless Love: ecco quando andranno in onda.

Mediaset sta modificando il suo palinsesto, cambiando gli orari di alcune delle sue fiction di punta, come *Endless Love" e "La promessa".

Cambio di orario e palinsesto per Endless Love

Ecco però che per chiunque fosse già in trepidante attesa di vedere la prosecuzione della serie turca Endless Love, c'è una notizia inattesa ad aspettarlo. Infatti, Mediaset ha deciso di modificare la data e l'orario della messa in onda, dopo la lunga pausa estiva, portando l'inizio della seconda stagione della serie al sabato pomeriggio del 7 settembre, con un doppio episodio nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.30 circa. Il tutto su Canale 5.

Cambio di orario e palinsesto per La Promessa

Ma non è finita qui, infatti anche la famosa soap opera La Promessa subirà delle modifiche per quanto concerne l'orario della sua messa in onda sul canale suddetto. A partire dal 16 settembre infatti, la serie andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40, e non più il weekend, con puntate di circa 15 minuti. Niente più puntate al sabato e alla domenica fino alla prossima estate, dunque. Tali modifiche sono state motivate dal ritorno in daytime di programmi quali Amici di Maria De Filippi, che faranno compagnia al pubblico anche la domenica pomeriggio. Di certo si tratta di cambiamenti al palinsesto che potranno, o meno, favorire certi tipi di spettatori abituati ormai a seguire i propri programmi preferiti ad una determinata fascia oraria.