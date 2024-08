La Promessa, anticipazioni del 22 agosto: Jimena incendia la Tenuta, Catalina in pericolo di vita

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 15 agosto alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: un incendio mette in pericolo gli abitanti della tenuta. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole impedire che Catalina venga curata

Jimena, ormai fuori controllo, è andata nell'hangar per prendere una tanica di combustibile. Più tardi Jana si reca nella stanza della moglie di Manuel e scopre un principio di incendio. Subito corre a chiedere aiuto a Don Romulo e con il suo aiuto riesce a portare in salvo la donna e Catalina.

Intanto Salvador avvisa Mauro dell'incendio e tutti danno una mano a spegnerlo. La tragica situazione ha delle conseguenze: Catalina ha un'ustione a una gamba e ha inalato troppo fumo, quasi non respira, ma riesce a dire che è stata Jimena ad appiccare il fuoco. Anche Romulo ha inalato tanto fumo e potrebbe avere complicazioni dovute alla sua recente malattia polmonare.

Jimena incendia La Promessa

Il signor Cavendish, arrivato alla tenuta per un traffico d'armi clandestino, sta per interrompere il suoi loschi rapporti d'affari con Pelayo e Jerónimo, ma il conte lo convince a non farlo. Dopo che Curro ha rifiutato di trasferirsi a Londra per studiare, il nuovo piano di Lorenzo per sbarazzarsi del ragazzo è quello di farlo arruolare nell'esercito.

Nel frattempo le condizioni di Catalina peggiorano, secondo Abel ci sarebbe una terapia innovativa che potrebbe aiutarla, ma serve dell'ossigeno che è da recuperare a Villalquino. Cruz, attraverso Petra, corrompe l'autista incaricato di prendere l'ossigeno per ritardare il più possibile la consegna. Jimena dice di non ricordare come sia scoppiato l'incendio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cavendish parla segretamente con Pelayo e si lamenta della presenza di una come Jimena che potrebbe rovinare il loro piano.