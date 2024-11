La Promessa anticipazioni 9 novembre: Cruz sorprende Manuel e Jana, Simona è accusata da Norberta

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 9 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Norberta accusa Simona di aver abbandonato la famiglia. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel riesce a proteggere Jana dall'improvvisa visita di Don Alonso nella stanza di Curro, evitando così di destare sospetti sulla loro presenza. Intanto, Petra, dopo aver parlato con Ayala, inizia a sospettare che la morte di Feliciano non sia stata un semplice incidente. Anche il Conte nutre dubbi e teme che qualcuno abbia attentato alla vita di Curro, coinvolgendo involontariamente suo figlio nella tragedia.

Anticipazioni de La Promessa: Curro vuole maggiore libertà

Norberta, la moglie di Antonino, arriva alla tenuta e rimane sconvolta nel vedere Virtudes ospite nella proprietà. In preda alla rabbia, Norberta si scaglia contro Simona, accusandola duramente di aver abbandonato i suoi doveri familiari, trascurando i suoi figli. Il confronto tra le due donne è aspro e carico di tensioni.

Nel frattempo, Curro, in via di guarigione dopo essere stato ferito, è sempre più insofferente alla sua reclusione forzata nelle stanze e desidera disperatamente tornare alla sua routine normale. Abel sembra assecondarlo e gli concede più libertà, ma Don Alonso rimane preoccupato per la sua sicurezza e teme che un pericolo possa ancora incombere su suo nipote.

Cruz è furiosa con Maniel e Jana

Le tensioni aumentano quando Cruz sorprende Jana e Manuel da soli. La marchesa, colta da un'ondata di rabbia e indignazione, si infuria e non perde tempo a manifestare la sua disapprovazione. Tuttavia, Manuel prende coraggio e difende Jana con fermezza, determinato a non lasciare che la marchesa interferisca nel loro legame.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel ha bisogno di sapere che fine fanno i giornali che arrivano alla Promessa.