La Promessa anticipazioni 9 luglio: Martina è indignata dopo la decisione di Antonio, Pia ricatta Cruz

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 9 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Le ricerche di Ramona non danno esito. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 9 luglio: La rottura del fidanzamento manda in crisi Margarita

Antonio de Carvajal y Cifuentes confessa a Martina che non ci sarà alcun matrimonio perché lei non ha ottenuto l'approvazione dei duchi. Dopo averle dato una grossa busta di denaro come risarcimento, lascia La Promessa. Il rifiuto dei duchi ferisce profondamente Martina e lascia Margarita sbigottita e in una brutta posizione con Cruz.

Intanto, la Marchesa è indignata e in ansia per il ricatto di Pia. La cameriera sa che dietro il rapimento di Diego c'è lo zampino di Cruz, e quest'ultima teme le prove che Pia potrebbe avere. Jimena è caduta mentre accennava dei passi di ballo; Abel, dopo averla visitata, assicura che la donna sta benissimo, ma la famiglia continua a essere molto preoccupata per lei e il suo strano comportamento.

Le ricerche per trovare Ramona vanno avanti e Lope trova il sacchettino delle erbe da cui lei non si separa mai, rendendo le prospettive di ritrovarla sempre meno promettenti. Su richiesta del padre, Catalina cerca di essere amichevole con il conte Pelayo. Nel frattempo, in cucina c'è tensione tra Simona e Candela. Alla fine, la Marchesa cede al ricatto di Pia e accetta le sue condizioni.