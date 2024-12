La Promessa, anticipazioni 9 dicembre: Alonso sospettato per la morte di Dolores, Jimena minaccia Abel

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 9 dicembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Curro e Jana indagano su Don Alonso. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La presenza di Jimena continua a destabilizzare la tenuta: Abel, tormentato dal senso di colpa, considera confessare a Manuel e Jana il falso aborto e la gravidanza orchestrati da Jimena, ma la donna lo implora di mantenere il segreto per non perdere Manuel. Intanto, Don Lorenzo, nuovo socio negli affari delle marmellate con Pelayo e Mr. Cavendish, dimostra la sua abilità risolvendo un errore del promesso sposo di Catalina.

Usando le sue competenze, procura a Cavendish un nuovo carico di armi ma a prezzo maggiorato. Nel frattempo, Salvador e Maria, desiderosi di sposarsi, dividono la comunità con la richiesta di un finto matrimonio. Maria, inoltre, scopre la scomparsa della borsa contenente denaro e si rivolge a Jana per aiuto.

Jana e Curro sospettano di Don Alonso

Anticipazioni de La Promessa: L'accordo per la quota da dare a Lorenzo fa arrabbiare Cruz

Jana e Curro, sconvolti dalle rivelazioni di Don Alonso, temono che il barone, a conoscenza della vera paternità di Curro, possa aver avuto un ruolo nell'omicidio di Dolores. La ragazza è decisa a scoprire ogni dettaglio, ma si rende conto che potrebbe essere troppo pericoloso affrontare direttamente il barone.

La situazione tra Manuel e Jimena continua a diventare sempre più tesa. Jimena, non contenta di provocare Manuel con il suo comportamento, cerca continuamente di attirare la sua attenzione. Le sue azioni mettono Manuel in una posizione imbarazzante, aumentando il conflitto tra i due. Nel frattempo, rifiuta l'aiuto di Teresa e, durante un incontro con Abel, estrae uno spillone dalla sua acconciatura e lo usa per minacciarlo in quanto il dottore vuole rivelare la verità sulla sua gravidanza.

Nel frattempo, Don Alonso e Pelayo si mettono d'accordo per dedurre dalla somma dei compensi dei marchesi, del conte e di Catalina, la quota che dovrà andare a Don Lorenzo. Questo nuovo accordo economico sembra voler mettere in equilibrio le forze all'interno del business delle marmellate, ma Cruz non è per niente soddisfatta della situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Vera e Virtudes si fanno molte domande su Jimena e sul suo ritorno.