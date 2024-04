La Promessa anticipazioni 8 aprile: Cruz minaccia Elisa, Curro svela il suo segreto a Martina!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda l'8 aprile 2024 alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 lunedì 8 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa: riassunto dell'episodio trasmesso il 5 aprile

Simona confessa a Candela tutta la verità sui suoi figli, temendo che l'amica non accetti il fatto di avergliela tenuta nascosta. Ma la reazione di Candela non è quella che Simona si aspettava. La baronessa de Grazalema è sconvolta dal ritorno di Cruz e cerca la complicità di Lorenzo per farla tornare nella casa di cura, ma il capitano non è d'accordo.

Anticipazioni dell'8 aprile: Il segreto inconfessabile della Baronessa de Grazalema

Cruz fa una mossa rischiosa quando rivela alla Baronessa di conoscere il suo segreto più oscuro: il coinvolgimento della donna nella morte del marito, il barone de Grazalema.

Cruz minaccia Elena: ora può rivelare a tutti il suo segreto

Subito dopo, Elisa si confronta con Lorenzo, scoprendo che è stato lui a rivelare il segreto a Cruz. La baronessa è ora sull'orlo di un precipizio, poiché il suo passato potrebbe essere svelato al pubblico.

Curro dichiara a Martina il suo amore

Nella nuova puntata: Un prezioso consiglio per Curro

Curro decide di confessare il suo amore a Martina, ma la loro relazione è minacciata da un segreto scioccante: Jana ha rivelato al ragazzo di essere sua sorella, mettendo in dubbio le sue stesse origini. La ragazza, dopo averlo ascoltato, gli chiede di non affrettarsi nelle decisioni