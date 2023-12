La Promessa anticipazioni 7 dicembre; Manuel raccoglie le prove per incastrare Jimena

La Promessa, anticipazioni di giovedì 7 dicembre 2023: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 7 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 6 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 6 dicembre

Lope, sta vivendo un momento difficile al fianco di Maria Fernandez, ad asciugare le sue lacrime e decide di sfogarsi confessando a Mauro quello che aveva negato poco tempo prima, cioè di essere sempre stato innamorato della cameriera.

Anticipazioni del 7 dicembre: Catalina intraprende un viaggio segreto

Dopo l'apertura del testamento del barone, Alonso ha scoperto di aver ereditato solo il palazzo di Cadice. Catalina ora riesce a convincere il padre ad autorizzarla a visitare il palazzo che hanno ereditato dal barone de Linaja.

Lo scopo di Catalina è comprendere le condizioni attuali della dimora, ma c'è un patto segreto: Cruz non deve venire a conoscenza di questa esplorazione.

Nel nuovo episodio: Manuel scopre le manipolazioni di Jimena

Nel frattempo, Manuel, che sta lentamente recuperando la memoria dopo l'amnesia, si rende conto di essere stato ingannato e inizia a raccogliere prove delle manipolazioni orchestrate da Jimena.