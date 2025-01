La Promessa, anticipazioni 5 gennaio: Cruz e la frattura con i duchi de Los Infantes

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 5 gennaio su Rete 4 alle 19.40: Maria riceve una misteriosa lettera. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Vera aveva confessato a Lope che il denaro trovato è suo, sottratto al padre. Lope, incerto sul da farsi, si confida con Salvador, che gli suggerisce di convincere Vera a rinunciare ai soldi, ora finiti nelle mani di Cruz, per salvaguardare il suo posto di lavoro. La marchesa insiste affinché Pelayo allontani Catalina dalla tenuta.

Il giovane conte sottolinea che il recente litigio con la marchesina ha complicato la situazione. Virtudes è tornata da Martos in lacrime perchè le cose con suo fratello non sono andate come sperava. Candela suggerisce a Simona di rivolgersi direttamente ad Antonio per ottenere spiegazioni su cosa sia successo tra i due.

Maria ha ricevuto una strana lettera

Anticipazioni de La Promessa: Manuel non è ammesso ai funerali di Jimena

L'arrivo di Don Ricardo Pellicer continua a destabilizzare gli equilibri della tenuta. Il nuovo maggiordomo, con il suo atteggiamento severo, non tarda a infastidire il personale, ma è Pia a subire maggiormente la pressione. Dopo giorni di interrogatori incessanti, Pia si vede costretta a confessare che le sue frequenti assenze sono dovute alle visite al figlio Diego.

Questo chiarimento sembra calmare momentaneamente le tensioni tra i due, ma la natura autoritaria di Don Ricardo Pellicer lascia presagire nuovi conflitti. Nel frattempo, Maria riceve una misteriosa lettera che la turba profondamente. Il contenuto della missiva resta un enigma, ma il suo evidente disagio non passa inosservato.

Le conseguenze della morte di Jimena si fanno sempre più gravose. Il duca de Los Infantes intima ai marchesi di non presentarsi al funerale della figlia, segnando un'ulteriore e definitiva frattura tra le due famiglie. Per Cruz, già provata dagli eventi recenti, questo affronto rappresenta un ulteriore colpo, ma anche un monito: è giunto il momento di riprendere in mano il controllo della tenuta e della situazione familiare.