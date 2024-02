La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Beatriz Oltra minaccia Martina e si allea con Jimena

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 5 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 2 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 2 febbraio

Maria, molto delusa, confessa a Jana che non è più convinta di amare Salvador. Intanto Lorenzo e Elisa si vedono in una sala d'attesa per affinare la strategia d'attacco, stavolta verso Catalina, unico vero ostacolo, quando qualcuno apre la porta e li scopre mentre si baciano, poi sparisce.

Anticipazioni del 5 febbraio: Beatriz Oltra lega con Jimena

Beatriz Oltra è arrivata a La Promessa per sconvolgere la tranquillità di Martina. Jimena è entusiasta della nuova ospite e le due vanno da subito d'accordo. Non è così per Alonso, che non vuole aggiungere un altro ospite alle già affollate stanze del palazzo.

Nella prossima puntata: Il mistero del passato tra Martina e la sua amica

Non sarà affatto facile per Martina sbarazzarsi di Beatriz, perché la sua presunta amica in realtà, sembra essere arrivata per vendicarsi di qualcosa successo tra le due in passato e ha intenzione di rimanere fino a quando non avrà raggiunto il suo scopo.