La Promessa anticipazioni 5 dicembre: Jimena si ferma alla tenuta, Vera è in difficoltà con Lope

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 5 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz ordina a Pia di controllare Jimena. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz scopre che Petra ha disobbedito al suo ordine di distruggere l'abito da sposa della madre di Catalina, che la ragazza desidera indossare per le nozze con Pelayo. Nonostante le pressioni di Ayala, che voleva vendicare la morte di Feliciano, Petra non è riuscita a compiere un gesto così irrispettoso, agendo secondo i propri principi.

Furiosa, Cruz pretende spiegazioni, mettendo Petra in una posizione difficile e creando un'atmosfera carica di tensione. Nel frattempo, Don Alonso decide di aprirsi con Curro, rivelandogli un segreto doloroso: la morte di Dolores, sua vecchia amante, lo ha segnato profondamente. Con una confessione intima, il marchese ammette di non aver mai superato quella perdita.

Il ritorno di Jimena preoccupa Manuel

Anticipazioni de La Promessa: Vera spiazza Lope

Il ritorno di Jimena alla tenuta porta una ventata di sollievo, ma anche nuove preoccupazioni. La giovane rassicura tutti sulle sue condizioni di salute, dimostrando di essersi ripresa, e annuncia con determinazione la sua intenzione di rimanere a La Promessa. Cruz, felice per la decisione di Jimena, vede nella sua presenza un vantaggio per i suoi piani. A differenza di Manuel che la considera un ostacolo alla sua relazione con Jana.

Tuttavia la marchesa, per assicurarsi che non accadano imprevisti, ordina a Pia di sorvegliare Jimena con attenzione, temendo che possa nascondere qualcosa o deviare dai piani che lei ha in mente. Nel frattempo, Lope, sempre più coinvolto nella relazione con Vera, esprime il desiderio di conoscere la sua famiglia.La giovane però risponde in maniera evasiva, evitando l'argomento e lasciando intuire che ci siano segreti o motivi personali dietro il suo comportamento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel e il medico si confrontano sul loro amore per Jana quando Jimena torna da Manuel.