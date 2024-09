La promessa anticipazioni 4 settembre: Maria lotta per sopravvivere, Manuel ripudia Jimena

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 4 settembre alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso vuole impedire il traffico d'armi. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Simona teme per la vita di suo figlio

Curro apprende da Jana un segreto sconvolgente: il figlio di Donna Pia è in realtà frutto della violenza subita da parte del Barone de Linaja, il quale aveva brutalmente abusato della cameriera. Jana, consapevole delle terribili conseguenze che una simile rivelazione potrebbe avere, implora Curro di mantenere il silenzio, chiedendogli di non svelare a nessuno questa scioccante verità.

Nel frattempo, Cavendish continua a mostrarsi inflessibile, nonostante le ripetute richieste di Pelayo e Jeronimo. L'uomo insiste che lo scambio di denaro e armi debba avvenire a La Promessa, rifiutando qualsiasi compromesso. Pelayo, determinato a evitare il peggio, cerca di convincere Alonso a intervenire, ma il marchese, preoccupato per la sicurezza del palazzo, decide di proibire l'ingresso del trafficante d'armi a La Promessa.

Eleonor, scopre la relazione clandestina tra Curro e Martina, mettendo i due amanti in una posizione delicata. Nel frattempo, Maria si trova in una situazione disperata. Rinchiusa in una grotta da Valentin, è costretta a lottare per la sua vita senza acqua né cibo. Il suo carceriere è stato ucciso da una guardia prima di poter rivelare la posizione della ragazza, lasciandola così intrappolata e senza speranze di salvezza immediata. Simona, in preda all'angoscia, teme non solo per la sorte di Maria, ma anche per quella di suo figlio Antonio, convinta che Valentin possa avergli fatto del male.

Le confetture di Catalina stanno avendo successo

Cruz, pur non essendo entusiasta all'idea che sua figlia Leonor possa lavorare, non può fare a meno di apprezzare la sua crescente passione per la moda. Tuttavia, i problemi familiari si intensificano quando Manuel, amareggiato e furioso, affronta i suoi genitori. Li accusa di averlo costretto a sposare una donna che non solo lo ha ingannato, ma ha anche tentato di uccidere sua sorella Catalina, appiccando l'incendio alla tenuta. Profondamente deluso e ferito, Manuel decide di ripudiare la moglie e incolpa i genitori per aver distrutto la sua vita.

In un contesto di tensione crescente, le salse di Catalina e Pelayo ottengono un successo sorprendente, offrendo un raro momento di gioia nella famiglia. Nel frattempo, Teresa trova conforto nell'affetto di Feliciano, avvicinandosi sempre di più a lui dichiarandogli il suo amore, il ricordo di Mauro è ormai acqua passata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Funes interroga Valentin, il sergente sospetta qualcosa.