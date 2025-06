La Promessa, anticipazioni 4 giugno, Manuel in manette: Burdina lo accusa dell’omicidio di Gregorio

La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 4 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un dettaglio scoperto dalla polizia incastrerebbe Manuel che adesso deve difendersi dall'accusa di omicidio.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo che Cruz ha impedito le nozze segrete tra Jana e Manuel, la loro relazione viene scoperta, scatenando la furia del marchese Alonso, che si oppone fermamente all'unione tra suo figlio e una cameriera. Pelayo tenta un riavvicinamento con Catalina, ignaro che il figlio che lei aspetta sia di Adriano: quando lo scoprirà, ne resterà profondamente ferito.

Intanto, Maria Fernandez, sopraffatta dal senso di colpa, decide di prendere una drastica decisione dopo che Petra e Santos hanno consegnato a Cruz il suo quaderno, rivelando la relazione segreta di Jana e Manuel. Infine, Curro si schiera con i due innamorati, cercando di convincere Alonso a riflettere sulle similitudini con la sua passata storia d'amore con Dolores.

Pelayo e Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo vuole che Adriano torni alla tenuta

Burdina, che sta seguendo da vicino le indagini sulla morte di Gregorio Castillo, fa ritorno a La Promessa con notizie sconvolgenti. Il sergente è ormai convinto che l'assassino dell'uomo si nasconda tra gli abitanti della tenuta e, certo di avere raccolto prove sufficienti, arriva per mettere le manette ai polsi di Manuel e sbatterlo in prigione. L'accusa è grave: omicidio.

A incastrarlo sarebbe la sua presenza alla taverna proprio il giorno del crimine. Questo dettaglio lo porta a ritenere che il giovane De Luján sia direttamente coinvolto nella morte dell'aguzzino di Petra. Quando Burdina gli mette le manette ai polsi davanti agli occhi increduli di tutti, la tenuta viene scossa da un'ondata di sgomento e incredulità.

Nel frattempo, la relazione tra Pelayo e Catalina è in piena crisi. L'uomo ha appena scoperto che il bambino che la marchesina porta in grembo è frutto della breve relazione tra lei e Adriano. Devastato dalla rivelazione, Pelayo chiede a Catalina di mettersi in contatto con il vero padre del bambino. Tuttavia, il compito si rivela difficile: Adriano ha lasciato il paese, e rintracciarlo sembra quasi impossibile.