La Promessa, anticipazioni 4 gennaio: Vera continua a mentire a Lope, Simona è pronta ad affrontare suo figlio

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 4 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope chiede consiglio a Salvatore. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La morte di Jimena lascia la tenuta nel caos e segna la fine di ogni rapporto tra i Luján e i duchi de Los Infantes, che portano via il corpo della figlia. Cruz teme che l'isolamento sociale comprometta la famiglia, mentre Manuel accusa Abel di aver alimentato false speranze sulla guarigione di Jimena.

Intanto, l'arrivo del nuovo maggiordomo, Don Ricardo Pellicer, porta scompiglio tra la servitù. Con il suo atteggiamento autoritario, crea tensioni, specialmente con Pía, costretta a difendere ogni sua scelta. Nel frattempo, Virtudes torna da Martos sconsolata, incapace di riconciliarsi con il fratello, confidandosi con Simona sulla difficoltà di trovare un posto nel suo futuro.

Simona si è confidata con Candela

Anticipazioni de La Promessa: Cruz torna a fare pressione su Pelayo

Vera aveva confessato a Lope che il denaro trovato è suo, sottratto al padre, mentendo. Infatti aveva detto che il genitore è un ladro di professione, senza dire che lei in realtà è la figlia dei Duchi De Carril . Lope, incerto sul da farsi, si confida con Salvador, che gli suggerisce di convincere Vera a rinunciare ai soldi, ora finiti nelle mani di Cruz, per salvaguardare il suo posto di lavoro.

La marchesa Cruz insiste affinché Pelayo allontani Catalina dalla tenuta. I due in passato avevano stretto un accordo: lui doveva fare innamorare la ragazza, sposarla e allontanarla dalla tenuta. Il giovane conte sottolinea che il recente litigio con la marchesina ha complicato la situazione, rendendo difficile un allontanamento immediato senza ulteriori tensioni.

Virtudes è tornata da Martos in lacrime perchè le cose con suo fratello non sono andate come sperava. Dopo l'incontro infruttuoso con Antonio, non riesce a confidarsi con Simona e raccontarle cosa sia realmente successo con suo fratello. Candela suggerisce a Simona di rivolgersi direttamente ad Antonio per ottenere spiegazioni.