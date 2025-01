La Promessa anticipazioni 20 gennaio: Santos prende di mira Vera, Simona chiede aiuto a Candela

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 20 gennaio, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Lope è+ geloso di Santos. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz rimprovera Lorenzo per il suo coinvolgimento nel traffico d'armi, ma lui si scusa affermando di aver agito per proteggere Pelayo e il futuro de La Promessa. Mentre Lope interviene per difendere Vera dalle avances di Santos, Manuel, motivato da Blanca, decide di seguire il suo cuore e abbraccia Jana.

Nel frattempo, Romulo rimprovera Santos per il suo comportamento. La salute di Diego rimane critica, gettando tutti nello sconforto. Quando Romulo scopre che Curro ha conservato articoli e mappe di guerra nella sua stanza, Alonso lo affronta. Curro ammette di volersi arruolare, lasciando Alonso a riflettere sulle sue responsabilità e sul futuro della tenuta.

Virtudes fa preoccupare Simona

Anticipazioni de La Promessa: Salvador teme che Maria lasci la tenuta

Santos, figlio di Don Ricardo, continua a manifestare un interesse insistente verso Vera. Nonostante i suoi tentativi di avvicinarsi, Vera non ricambia i sentimenti. Questa situazione genera incomprensioni con Lope, che interpreta erroneamente l'atteggiamento di Vera come un segno di disinteresse nei suoi confronti, alimentando la sua gelosia. Salvador è profondamente turbato dalla prospettiva che Mariaa possa lasciare La Promessa per una nuova opportunità lavorativa.

Questo timore lo spinge a riflettere sulla necessità di essere completamente sincero con lei riguardo ai suoi sentimenti e alle sue paure. Simona è preoccupata per il comportamento distante e irascibile di sua figlia Virtudes. Decide quindi di cercare di comprendere le cause di questo cambiamento, chiedendo aiuto a Candela.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La Marchesa dimostra tutta la sua rabbia verso Manuel e il suo comportamento verso Blanca.