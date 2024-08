La Promessa anticipazioni 31 agosto: Alonso e Margarita indagano su Pelayo e Jeronimo

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 15:50 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 31 agosto alle 15:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel va a trovare sua moglie su consiglio di Abel. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Leonor torna alla tenuta

Margarita rivela a Lorenzo i suoi sospetti su Pelayo e Jeronimo e gli dice di aver visto il conte con una valigetta piena di soldi, quindi lo convince ad allearsi per scoprire cosa c'è sotto, anche perchè temono che Catalina possa essere coinvolta, suo malgrado, in qualcosa di illegale.

Abel riferisce ai marchesi che ha trovato Jimena molto debilitata e suggerisce che Manuel vada a trovarla. Tra i marchesi e Manuel c'è un duro scontro, ma alla fine Alonso sembra convincere il figlio a far visita alla moglie, mentre lui cercherà di evitare che Cruz mandi all'aria le ricerche di Maria.

Leonor torna a La Promessa

Leonor è tornata a la Promessa ed è ben accolta da tutti. Pia intima alla servitù di non fare più commenti sul fatto che Petra è la madre di Feliciano e tutti restano un po' perplessi. Salvador, dopo che Mauro è andato a lavorare presso un'altra famiglia, che sta facendo una prova come primo valletto, combina una serie di guai, prima con Manuel e soprattutto con Alonso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mauro è in procinto di lasciare la Promessa e dice addio ai membri della servitù.