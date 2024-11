La Promessa anticipazioni 30 novembre: Manuel si ribella ai genitori, Ayala e Margarita vanno al ricevimento

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 30 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes crede di aver superato il colloquio di lavoro. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel scopre di essere stato ingannato da Alonso: il viaggio che pensava fosse per conoscere un pilota si rivela invece un incontro con sua moglie Jimena, qualcosa che non aveva previsto. Sentendosi tradito, Manuel decide di ribellarsi e confrontarsi con il padre. Nel frattempo, Virtudes partecipa con ottimismo a un colloquio con Pia per un possibile lavoro alla tenuta.

Tuttavia, l'incontro è pieno di momenti imbarazzanti che mettono in difficoltà la figlia di Simona, anche se Virtudes non perde la speranza di essere assunta. Abel, sempre più determinato a proteggere i suoi segreti, minaccia Manuel e Jana, avvertendoli che, se continueranno a indagare su di lui, rivelerà la loro relazione, mettendo a rischio la reputazione di entrambi.

Alonso ha una discussione con Manuel

Anticipazioni de La Promessa: Salvador organizza una cena romantica per Maria

Manuel scopre di essere stato ingannato dai suoi genitori: invece di accompagnarlo per un incontro con un pilota, come gli era stato detto, Alonso lo sta portando a trovare Jimena nel palazzo del Duca e della Duchessa de los Infantes. Furioso e deluso, Manuel decide di ribellarsi, consapevole di essere stato preso in giro.

Ayala si trova a dover affrontare nuove dinamiche sociali, mentre Margarita viene invitata a partecipare a un ricevimento organizzato dai marchesi di Palmar. Sebbene la situazione sembri idilliaca, il desiderio di Ayala di avvicinarsi a Margarita nasconde la volontà del conte di vendicarsi di Cruz, coinvolta nella morte del figlio Feliciano.

Virtudes ha recentemente sostenuto un colloquio con Pia, ed è ottimista riguardo alla possibilità di ottenere il lavoro alla tenuta, ma Simona è preoccupata e sa che le cose non sono così semplici come sembrano. Nel frattempo, Salvador cerca di fare colpo su Maria organizzando una cena romantica a sorpresa. Chiede l'aiuto di Jana e Lope per organizzare la serata perfetta, sperando che questo gesto possa far breccia nel cuore della giovane.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria è arrabbiata per la costante gelosia di Salvador.