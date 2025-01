La Promessa, anticipazioni 30 gennaio: Manuel segue Curro in guerra, Don Lorenzo svela la verità a Catalina

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 30 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera affronta Santos. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Blanca saluta Jana e Manuel e lascia la tenuta. Catalina affronta Don Lorenzo alla presenza di Don Alonso e rivela la truffa orchestrata dal Capitano, che ha usato un cliente fasullo per appropriarsi del commercio delle marmellate. Furioso per essere stato ingannato, Don Alonso prende una decisione drastica: cacciare Don Lorenzo dalla tenuta.

Curro, in procinto di partire per il fronte, scende in cucina per salutare il personale. Martina, disperata per la partenza di Curro, chiede a Manuel di intervenire per fermarlo. Poco dopo, il giovane confida a Jana che partirà il giorno dopo. Lope tenta di riavvicinarsi a Vera, ma lei oppressa dai problemi causati da Santos non lo ascolta. .

Anticipazioni de La Promessa: Petra si ribella a Cruz

In un colpo di scena inaspettato, Manuel prende una decisione drastica: seguirà Curro in guerra per proteggerlo. Il ragazzo confida tutto a Jana, che inizialmente è sconvolta e disperata all'idea di perderlo, ma alla fine comprende il motivo del suo gesto. Prima di lasciare definitivamente La Promessa, Don Lorenzo sferra un ultimo colpo.

Il Capitano rivela a Catalina che Pelayo non ha mai dato i soldi a lui, ma a Cruz. La ragazza rimane sconvolta e si rende conto di essere stata ingannata ancora una volta dall'uomo che diceva di amarla. Ferita e delusa, prende una decisione drastica: non tollererà più le bugie e le manipolazioni di Pelayo.

Maria è ormai pronta a lasciare la tenuta. Salvador mette in guardia Don Ricardo: Santos ha preso di mira Vera. Esausta e senza più paura, la ragazza affronta Santos in uno scontro teso e carico di tensione, determinata a non lasciarsi più intimidire. Ormai con le spalle al muro, Virtudes si arrende e confessa alla madre che tutto ciò che Norberta ha rivelato è vero.

Dopo l'ennesimo rimprovero ingiusto da parte di Cruz, Petra decide di non abbassare più la testa e si ribella apertamente alla marchesa. Il loro scontro è feroce, segnando un punto di svolta nel rapporto tra le due donne. Cruz, determinata a scoprire chi sia la donna che ha conquistato il cuore di Manuel, fa una scoperta scioccante: suo figlio è partito per il fronte insieme a Curro, senza avvisare nessuno. La marchesa è sconvolta e furiosa, ma ormai è troppo tardi per fermarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina prende coraggio e chiede a Lorenzo il denaro che Pelayo ha prestato per le armi.