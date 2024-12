La Promessa anticipazioni 3 dicembre: Cruz è contraria all’ingresso di Lorenzo nel business delle marmellate

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 3 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Pelayo sfidano i marchesi. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jimena torna alla tenuta, attirando l'attenzione di tutti e creando un'atmosfera di attesa, poiché il suo arrivo potrebbe stravolgere gli equilibri esistenti. Tuttavia, tra Maria e Salvador il clima è decisamente più sereno: la cena romantica organizzata da lui ha appianato i recenti contrasti di gelosia, riportando armonia nella coppia.

Nel frattempo, Catalina accetta la proposta di Pelayo di coinvolgere Lorenzo nell'attività delle marmellate, dimostrando fiducia nel futuro marito. Ignora però che dietro questa decisione si cela un oscuro segreto: il Capitano ha scoperto un traffico d'armi legato all'impresa e ha ricattato Pelayo, mettendo in pericolo il destino dell'intera attività.

Pelayo e Lorenzo ora sono soci

Anticipazioni de La Promessa: Cruz fa una controproposta per ribaltare la situazione

Don Lorenzo entra ufficialmente a far parte del business delle marmellate, ma la sua inclusione non è priva di attriti. Mentre Catalina e Pelayo si preparano a illustrare le nuove condizioni economiche ai marchesi, la notizia non viene accolta con entusiasmo, specialmente da Don Alonso e Cruz, i quali percepiscono l'ingresso di Lorenzo come una minaccia al controllo sull'attività.

Catalina e Pelayo, dopo essere stati costretti ad allearsi con Lorenzo, presentano il nuovo piano economico che tiene conto delle nuove dinamiche aziendali. Tuttavia, la reazione di Don Alonso e Cruz è tutt'altro che positiva. I marchesi vedono nella manovra un rischio per l'autorità della famiglia, generando un clima di tensione che coinvolge l'intera tenuta.

Cruz, abile stratega e mai disposta a cedere il controllo, avanza una controproposta inaspettata. La marchesa suggerisce una revisione dei termini economici che potrebbe ribaltare completamente la situazione, mettendo Pelayo e Lorenzo in difficoltà. La sua mossa, se accettata, potrebbe ridefinire gli equilibri di potere non solo nell'attività delle marmellate, ma anche all'interno della famiglia.