La Promessa anticipazioni 28 marzo: Jimena fa un gesto folle dalle conseguenze inaspettate

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 28 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì.

La promessa: riassunto del 27 marzo:

Manuel chiede a Jana se possono fare qualcosa per aiutare Jimena con le difficoltà della gravidanza, ma finiscono per litigare dopo che Jana afferma che Jimena sta mentendo.

Dopo che Don Pedro parla con Manuel dei progetti futuri, quest'ultimo chiede scusa a Jana e le racconta che gli è stato proposto di gareggiare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Ma l'entusiasmo di entrambi si spegne quando lui dice di non poter partecipare per via di Jimena.

Anticipazioni del 28 marzo: Donna Pia fa una richiesta al Marchese

Donna Pia chiede al Marchese di poter condividere la stanza con suo marito e di permettere a Donna Petra di andare a trovare la Marchesa.

Nella prossima puntata: Jimena si ferisce da sola

Jimena si dà un colpo in testa e sviene. Al suo risveglio dice di non ricordarsi nulla. Pia ottiene dal marchese il permesso di mandare Petra alla casa di cura a trovare Cruz e, al contempo, il permesso di condividere la camera da letto con Gregorio.