La Promessa anticipazioni 27 dicembre, Cruz si schiera con Manuel: il matrimonio con Jimena si deve annullare

Domani venerdì 27 dicembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Catalina interroga Don Lorenzo sui traffici illeciti di Pelayo. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Oggi la puntata termina alle ore 21.20 circa.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana e Manuel decidono di collaborare per smascherare Jimena e svelare la verità sulla falsa gravidanza. Cruz, preoccupata di perdere il controllo su Manuel, cerca di guadagnare tempo con il Duca de Los Infantes, per impedirgli di trasferirsi a Madrid con sua moglie. Virtudes, decisa a lasciare la tenuta, viene fermata da Candela, che elabora un piano per convincerla a restare.

Don Romulo e Pia, insospettiti dal denaro trovato da Maria, iniziano a osservare attentamente Petra. Quest'ultima è preoccupata per la relazione segreta tra Ayala e Margarita. Catalina, delusa dalle bugie di Pelaylo, fatica a perdonarlo. Nel frattempo, Salvador commette un nuovo errore durante il suo praticantato, aggravando il suo rapporto con Don Romulo.

Maria chiede a Pia di aiutare Salvador

Anticipazioni de La Promessa: Maria e Pia tentano di mediare per Salvador

Dopo aver scoperto la verità sulle bugie di Jimena, Cruz decide di sostenere Manuel nella richiesta di annullamento del matrimonio. Per guadagnare tempo, la marchesa si confronta con i duchi, ma riesce a ottenere soltanto un rinvio di due giorni. La pressione cresce, e Cruz si trova costretta a elaborare un nuovo piano per proteggere la reputazione della famiglia.

Catalina, determinata a scoprire la verità sui traffici illeciti, interroga Don Lorenzo. Il Capitano, però, nega fermamente ogni coinvolgimento con Pelayo, cercando di allontanare i sospetti da lui . Tuttavia, l'insistenza della giovane lascia intendere che non si fermerà facilmente. I rapporti tra Martina e Margarita si fanno sempre più tesi.

La ragazza, ancora ferita dai comportamenti della madre, rifiuta qualsiasi tentativo di confronto. Preoccupata per il futuro di Salvador, Maria si rivolge a Pia, chiedendole di mediare con Don Romulo per dare al ragazzo un'altra possibilità come primo valletto. Tuttavia, il maggiordomo rimane irremovibile, ritenendo Salvador inadatto a ricoprire un ruolo così importante.

La furia di Don Lorenzo esplode quando scopre che Pelayo, sotto la minaccia di Cavendish, ha ceduto le armi senza ricevere il pagamento pattuito. Il Capitano è deciso a prendere provvedimenti drastici per ristabilire il controllo sulla situazione. Sempre più ossessionata dalla sua posizione e dalla certezza che Manuel ami un'altra donna, Jimena minaccia Maria, imponendole di rivelare il nome dell'amante del marito.