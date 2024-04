La Promessa anticipazioni 23 aprile: Maria vuole rimandare le nozze con Salvador

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 23 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano la felicità di Cruz per la sua storia con Martina. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 22 aprile Salvador reagisce male al tocco di Maria e lei si spaventa. Catalina capisce che Lorenzo ha teso loro una trappola con la clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa e lei si sente in colpa per non aver saputo evitare lo sbaglio, ma sia Romulo che Simona la consolano dicendo che agli errori si può rimediare.

Gregorio ha cambiato idea sul trasferirsi in una casetta della tenuta e propone a Pia di andarsene e cambiare completamente vita. Cruz è molto infastidita dalle cure che Jana presta a Jimena, pensando che lei sia solo un'approfittatrice. Per questo Jana chiede a Manuel di intervenire e far capire alla Marchesa che lei sta solo facendo un favore a lui.

Nel frattempo, Curro e Martina sono molto felici insieme e lui le organizza un picnic a sorpresa, grazie all'aiuto di Jana e di Lope, dove passano dei momenti di intimità insieme. Invece tra Salvador e Maria le cose non vanno bene e lui le chiede scusa.

Jana è esaperata da Cruz

Anticipazioni del 23 aprile: La frustrazione di Jana e la sua decisione

Maria si rende conto che le condizioni del suo fidanzato non le forniscono le rassicurazioni che lei ha richiesto. Per questo, decide di dire a Salvador di voler rimandare le nozze, ricordandogli che i traumi subiti in guerra lo hanno cambiato. Alla fine della discussione, gli chiede di comunicarlo al resto della servitù.

Il picnic organizzato da Curro per trascorrere la giornata insieme a Martina va alla perfezione e gli fa capire di provare sentimenti molto forti per lei. Successivamente confida a Jana la sua felicità.

Curro e Martina passano un pomeriggio perfetto

Nel frattempo, la stessa Jana è sempre più esasperata dal comportamento della marchesa e chiede a Manuel di parlare con Cruz. In caso contrario, non le resterà altro che prendere una decisione: smettere di occuparsi di Jimena.