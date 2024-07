La Promessa anticipazioni 22 luglio, Catalina è minacciata: Pelayo nasconde un pericoloso segreto

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 22 luglio su Canale 5: in onda alle 15:50 circa. In questa puntata Manuel vuole riprendere a volare. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 22 luglio: Petra contrasta la relazione di Feliciano e Teresa

Catalina e Pelayo sono sempre più felici e vicini, nonostante le intenzioni tutt'altro che benevole del conte. Quest'ultimo sembra aver stipulato un patto con Cruz: sposare Catalina e allontanarla dalla Promessa. La marchesa ora gli intima di onorare al più presto il loro accordo.

Jana informa Curro che Ramona è stata ritrovata nel bosco, in una grotta. La ragazza nutre dubbi sulla salute mentale dell'ex cameriera , la cui scomparsa rimane avvolta nel mistero. Nel frattempo, Candela, agitata dopo aver rinunciato a seguire Don Carlos a Gijón, trova conforto nelle parole di Simona, che le garantisce il suo sostegno incondizionato.

Catalina rischia di cadere nella trappola di Cruz

Lorenzo, Margarita e Alonso si riuniscono per firmare il contratto modificato dal notaio. Manuel parla con Martina, visibilmente affranta, e le confessa che la perdita del bambino lo ha allontanato da Jimena. Mauro continua il suo apprendistato per diventare maggiordomo, studiando l'abbinamento dei vini. Confidandosi con Pina, rivela di sospettare che Romulo voglia lasciare La Promessa.

Alonso informa Cruz che Manuel desidera riprendere a volare, ma la marchesa insiste sulla necessità di farlo desistere. Feliciano e Teresa diventano sempre più intimi, ma Petra litiga con la cameriera, avvertendola di stare lontana da suo fratello. Infine, Abel e Jane vanno a trovare Ramona per accertarsi delle sue condizioni, scoprendo che la donna soffre di problemi di memoria.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana parla con Curro del ritorno di Ramona a Lujan.