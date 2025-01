La Promessa, anticipazioni 22 gennaio: Manuel chiede a Jana di sposarlo, Curro vuole partire per la guerra

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 22 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: la salute del piccolo Diego migliora. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La decisione di Curro di arruolarsi per la guerra ha gettato nello sconforto molti dei suoi familiari. Jana cerca di convincerlo a ripensarci, mentre Maria e Salvador discutono su come supportarla in questa difficile battaglia. Don Lorenzo e Cruz, al contrario, rimangono indifferenti a questa notizia, poiché sono interamente concentrati su un altro obiettivo.

I due tramano per estromettere Catalina dal redditizio business delle confetture e delle marmellate. Don Lorenzo e Cruz manipolano Don Alonso, spronandolo a prendere decisioni drastiche contro sua figlia. Blanca, sempre più vicina a Manuel, lo incoraggia a compiere un passo rivoluzionario che potrebbe finalmente liberarlo dal giogo della sua famiglia.

Anticipazioni de La Promessa: Maria e Salvador chiedono a Curro di non arruolarsi

Influenzato dalle parole incoraggianti di Blanca, Manuel fa a Jana la proposta che lei aspettava da tempo: sposarsi. L'emozione di Jana è incontenibile e, tra le lacrime di gioia, gli chiede di ripetere la proposta per assaporare ogni istante di quel momento speciale. Tuttavia, questa decisione è destinata a sollevare polemiche e tensioni all'interno della tenuta, dato il ruolo centrale di Manuel nella famiglia.

Dopo giorni di preoccupazione, la salute del piccolo Diego finalmente migliora, grazie a un medicinale suggerito da un amico del dottor Guillén e al tempestivo intervento di Jana. La notizia porta un barlume di speranza a La Promessa, sollevando gli animi di chi si è preso cura del bambino con dedizione e di Pia, madre del piccolo.

Maria affronta Teresa riguardo al comportamento opprimente di Santos verso Vera, spronandola a mantenere alta la guardia. Nel frattempo, il figlio di Don Ricardo non demorde e continua a tormentare la ragazza, che però lo respinge con decisione. Jana, preoccupata per la decisione di Curro di arruolarsi, cerca di trovare una soluzione.

La giovane chiede a Maria di parlare con Salvador affinché possa intervenire e cercare di convincere Curro a cambiare idea. Virtudes continua a comportarsi in modo ostile nei confronti di Simona, fortunatamente, Candela rimane al suo fianco. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel fa il romantico e va a trovare Jana in camera.