La Promessa anticipazioni 22 aprile: Jana chiede l'intervento di Manuel per fermare Cruz

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 22 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci rivelano come Cruz voglia allontanare Jana da Jimena.

La trama si svolge a Cordova nel 1913 e racconta la storia di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 aprile Curro e Martina sono molto felici insieme e lui le organizza un picnic a sorpresa, grazie all'aiuto di Jana e di Lope, dove passano dei momenti di intimità insieme. Invece tra Salvador e Maria le cose non vanno bene.

Maria e Salvador sono in crisi

Anticipazioni del 22 aprile: La trappola contrattuale di Lorenzo incastra Catalina

Salvador reagisce negativamente al tocco di Maria, spaventandola. Catalina si rende conto che Lorenzo ha orchestrato una trappola con una clausola contrattuale che gli consente di mantenere una parte della Promessa. La ragazza si sente in colpa per non aver evitato questo errore, ma Romulo e Simona la rassicurano che gli errori possono essere corretti.

Gregorio fa una proposta a Pina

Nel frattempo, Gregorio ha cambiato idea riguardo al trasferimento in una casetta della tenuta e propone a Pia di lasciare tutto e iniziare una nuova vita altrove. Cruz è infastidita dalle attenzioni che Jana riserva a Jimena, ritenendola una calcolatrice. Per questo, Jana chiede a Manuel di intervenire e spiegare alla Marchesa che sta solo facendo un favore a lui.