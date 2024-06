La Promessa anticipazioni 20 giugno: Jana e Abel si dichiarano nonostante la gelosia di Manuel

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 20 giugno alle 14:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel confessa la sua gelosia. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 giugno, Cruz si arrabbia con Petra per non averla informata della liberazione del figlio di Pia. Vuole cacciare Jana e Abel, ma Petra la dissuade. Maria ha dubbi su Salvador, Lope le consiglia pazienza. Don Carlos e Candela si baciano, Pia è felice. Petra è nervosa per il rimprovero di Cruz. Curro confessa a Jana di non voler andare al garden party. Antonio annuncia il fidanzamento con Martina. Salvador vuole operarsi.

Anticipazioni de La Promessa del 20 giugno: Curro in cerca della verità su sua madre

Manuel, rimasto solo con Jana, le confessa la sua gelosia per Abel. Nel frattempo, Romulo e Pia organizzano l'itinerario e il personale per accompagnare i signori a Madrid. Dopo il bacio che si sono scambiati, Don Carlos espone a Simona i suoi timori riguardo a una possibile relazione con Candela.

Curro vuole convincere Martina a non sposare il duca

Curro insiste nel cercare la verità su sua madre, visitando Ramona nonostante gli avvertimenti di Jana. Quest'ultima e Abel si confessano i propri sentimenti, ma lei sottolinea di non voler "etichettare" ciò che prova. Il duca Antonio invia alla promessa il figurino del vestito che indosserà Martina alla festa. Margherita lo userà come pretesto per ostentare la sua posizione con Cruz.

La promessa anticipazioni del 19 giugno: Jane e Abel ricevono un aiuto inaspettato, Antonio annuncia le nozze

Teresa e Feliciano chiariscono il malinteso dopo che lei ha percepito il bacio come poco coinvolgente per Feliciano. Salvador, accompagnato da Maria, incontra Abel, si scusa per il suo comportamento scortese e lo informa della sua volontà di operarsi. Curro chiede a Martina di non sposare Antonio.