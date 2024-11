La Promessa anticipazioni 2 novembre, Petra e Ayala preparano la vendetta contro Cruz, Jimena sta migliorando

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 21 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra smaschera Cruz. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Lo sciopero continua senza sosta e costringe i nobili a fare delle concessioni che non avrebbero mai voluto fare. Don Lorenzo, Romulo e Maria proseguono con le trattative e i domestici riescono a restituire a Jana il ruolo di cameriera. Vera continua a pensare che sia stata Maria a rubare i suoi soldi ma la cameriera giura di non aver combinato niente di tutto ciò mentre Ayala rivela a Petra di essere ancora innamorato di lei.

Jana confessa a Manuel di aver messo Abel a dura prova con una domanda a bruciapelo sulla sua presenza a Cordoba. Don Lorenzo cerca di capire cosa ci sia dietro al business delle marmellate e fa domande alla servitù. Petra comincia ad avere problemi con Cruz e si trova in grande difficoltà quando la marchesa le chiede di tacere e di non parlare più della morte di suo figlio Feliciano. Jana confessa a Curro di essere convinta che Don Alonso non sia coinvolto nella morte della loro madre.

Petra svela che Curro è il foglio di Don Alonso

Anticipazioni de La Promessa: Abel rassicura la famiglia sulla salute di Jimena

Petra decide di confidarsi con Ayala, rivelandogli un segreto sconvolgente: Curro è in realtà figlio di Don Alonso, nato da una relazione tra il marchese e una cameriera. Petra prosegue raccontando che Cruz era a conoscenza di questa verità e che, per mantenere il segreto, ha orchestrato un piano per eliminare Curro, provocando indirettamente la morte di Feliciano durante l'imboscata. La confessione accende la rabbia di Ayala e Petra, che decidono di unire le forze per vendicarsi di Cruz.

Nel frattempo, Abel cerca di placare le preoccupazioni di Manuel e Cruz, assicurandoli che Jimena sta mostrando segni di miglioramento grazie a trattamenti innovativi. Tuttavia, le sue parole sembrano più volte mirate a nascondere qualcosa, alimentando i sospetti di chi gli sta intorno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina e Pelayo immaginano e sognano il loro matrimonio indimenticabile.

-