La Promessa anticipazioni 1 giugno: Cruz minaccia di licenziare chi parla del legame tra Manuel e Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Cruz è determinata a separare definitivamente Manuel e Jana: alla tenuta cala il silenzio imposto dalla marchesa.

La Promessa torna su Rete 4 domani, domenica 1 giugno alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Amalia chiede aiuto a Lope per riportare Vera a casa ma poi lo offende, Julia si confida con Martina. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo non riesce a perdonare Catalina dopo che lei gli ha confessato di aver passato una notte di passione con Adriano. La marchesina è profondamente triste per quanto accaduto, e Simona intuisce il suo stato d'animo. Nel frattempo, Amalia chiede a Vera di restituire i soldi rubati, soprattutto perché la famiglia sta affrontando una grave crisi economica. Vera, però, le rivela che è stata Cruz a sequestrare quel denaro.

Amalia allora si rivolge a Lope, fidanzato di Vera, chiedendogli di convincerla a tornare a casa. Intanto, Maria scopre che Cruz è venuta a conoscenza del matrimonio segreto tra Manuel e Jana dopo aver letto un quaderno in cui la cameriera aveva scritto un racconto ispirato agli abitanti de La Promessa. Furiosa, Maria si scaglia contro Petra, colpevole di aver consegnato il manoscritto alla marchesa. Nonostante tutto, Manuel non si arrende: per lui il matrimonio è solo rimandato, ed è ancora deciso a sposare Jana.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole isolare Manuel e Jana

Amalia, dopo che Vera le ha confessato di non avere più con sé il denaro rubato, chiama da parte Lope per chiedergli aiuto. La duchessa desidera che sua figlia torni a casa e si rivolge al cameriere, fidanzato di Vera, sperando che possa convincerla. Tuttavia, con il progredire della conversazione, il tono della donna cambia: da amichevole diventa via via più offensivo.

La duchessa non usa mezzi termini e dice apertamente a Lope di non considerarlo all'altezza di sua figlia, sostenendo che Vera sia solo vittima di una semplice infatuazione passeggera. Nel frattempo, Julia e Martina, che dopo i primi scontri hanno iniziato a legare, si confidano. Julia rivela il vero motivo per cui è arrivata a La Promessa: vuole che Curro le racconti cosa sia accaduto davvero a Paco, prima che il soldato tedesco gli sparasse e lo uccidesse.

Intanto, Cruz è riuscita a impedire il matrimonio tra Jana e Manuel grazie al manoscritto datole da Petra e Santos, ma non si sente ancora soddisfatta. Con la complicità di Don Alonso, la marchesa vuole separarli definitivamente. Per riuscirci, minaccia di cacciare dalla tenuta chiunque osi parlare della relazione tra i due innamorati.