La Promessa anticipazioni 19 luglio: Manuel accusa Cruz di aver fatto sparire Ramona, Feliciano sabota Petra

Domani venerdì 19 luglio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che l'attività commerciale di Catalina e Pelayo sta iniziando a dare i suoi frutti. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 19 luglio: Cruz accusa sua figlia di essere insensibile

Catalina e Pelayo hanno iniziato a produrre marmellate su larga scala dopo che il conte ha trovato il primo cliente per la vendita di confetture: un importante hotel di Madrid. I due giovani organizzano un brindisi per ringraziare le donne del paese e la servitù che ha collaborato all'attività commerciale. Petra informa Cruz che si precipita a rimproverare Catalina per la sua insensibilità vista la recente perdita del bambino di Jimena.

Manuel si rifugia nell'hangar e convoca Romulo per chiedergli se tra Cruz e Ramona ci fosse un legame. Il maggiordomo gli dice che la donna era amica di una vecchia cameriera, Dolores, molto vicina alla prima marchesa. Manuel si confronta con sua madre insinuando che sia coinvolta nella scomparsa di Ramona.

Manuel vuole sapere il ruolo di Cruz nella sparizione di Ramona

Feliciano ha aiutato a evitare il sabotaggio di Petra della consegna dei vasetti di marmellata. Dopo questo gesto, Lope e Salvador lo invitano a passare la serata con loro. Petra cerca di dissuaderlo dal frequentarli, ma lui comunica alla sorella che non asseconderà più i suoi piani. Mentre Petra sta per andare via, le consegnano una lettera di Don Carlos.