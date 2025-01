La Promessa anticipazioni 17 gennaio: Martina accusa gravemente Margarita e litiga con Curro

Domani venerdì 17 gennaio torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Blanca sprona Manuel a ribellarsi. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo introduce il nuovo arrivato, Santos, ai membri dello staff de La Promessa. Il giovane fa una buona impressione con le cameriere grazie al suo atteggiamento amichevole, ma, allo stesso tempo, è molto arrogante con i colleghi più anziani. Durante una conversazione, Santos confessa di essere giunto alla tenuta per mancanza di altre opportunità.

Nel frattempo, Catalina e Pelayo, dopo uno scambio di opinioni, si lasciano andare a un bacio appassionato, Catalina, però, frena l'entusiasmo del giovane conte, confessando di amarlo ancora ma di aver bisogno di tempo per riflettere sulla loro relazione e capire se sia possibile ricostruire ciò che è andato perduto.

Lope si scontra con Santos

Anticipazioni de La Promessa: Ayala chiude con Petra

Blanca, sempre vicina al marchesino, incoraggia Manuel a riprendere il controllo della propria vita, consigliandogli di smettere di sottostare alle manipolazioni di Cruz. Il conte de Ayala affronta Petra, confessandole che i suoi sentimenti sono cambiati e di essersi realmente innamorato di Margarita. La invita a dimenticarlo e a voltare pagina, lasciandola profondamente ferita e delusa

La tensione tra Lope e Santos raggiunge il culmine. Lope avverte Santos di stare lontano da Vera, ma il giovane, con tono sprezzante, replica che presto prenderà il suo posto sia in cucina che nella vita della ragazza. Lo scontro tra i due sembra destinato ad aggravarsi. Martina accusa sua madre di avvicinarsi ad Ayala solo per interesse personale.

Le parole della ragazza scatenano una violenta discussione e Curro interviene in difesa di Margarita. Catalina, sopraffatta dal dolore per la perdita della sua attività, si confida con Manuel. Pelayo, ascoltando di nascosto la conversazione, decide di agire per aiutarla. Rivela ad Alonso il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico di armi, sperando di proteggere Catalina e di darle una possibilità di riscatto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina è giù di morale e ha bisogno dell'abbraccio di Simona.