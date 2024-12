La Promessa anticipazioni 17 dicembre: Manuel si dichiara e Margarita accusa Cruz, Jimena non reagisce

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 17 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes confessa la verità a Simona. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Abel, stanco di vivere nell'ombra delle bugie, confessa a Manuel e Jana la malattia della moglie Laura, spiegando che il suo comportamento passato era dovuto al desiderio di proteggerla. La sincerità di Abel commuove Manuel e Jana, che decidono di perdonarlo e offrirgli il loro sostegno. Nel frattempo, Curro e Martina si scontrano duramente, con Curro che accusa Martina di aver finto un malore per ostacolare un incontro importante.

Jimena, in stato confusionale, lascia tutti perplessi con le sue parole. Virtudes, avendo un altro malore, rivela di essere già consapevole della sua condizione, ma ha scelto di non parlarne per non allarmare nessuno. La tensione aumenta anche tra Cavendish e Pelayo, mentre Manuel, esasperato dalla moglie Jimena, confessa pubblicamente di amare un'altra donna.

Cruz si scontra con Margarita

Anticipazioni de La Promessa: scontro tra Margherita e Cruz durante la cena

Dopo una sfuriata di Jimena, Manuel prende la parola, rivelando pubblicamente di essere innamorato di un'altra donna. La dichiarazione scuote profondamente la famiglia, creando un'atmosfera di totale disorientamento. Cruz è sconvolta e non riesce a credere a ciò che sta sentendo. La sua reazione è di completa incredulità, mentre Margarita, furiosa, accusa sua cognata di essere la vera responsabile di questa situazione.

Nel frattempo, Virtudes trova il coraggio di aprirsi con Simona e Candela, rivelando che il motivo del suo malessere non è solo fisico, ma anche psicologico. Confessa che si sente prigioniera alla tenuta, bloccata in una situazione che non riesce più a gestire. La sua vita sembra ormai un peso, senza possibilità di evasione o cambiamento.