La Promessa anticipazioni 14 novembre: Vera accusa Maria Fernandez di furto, Manuel supporta lo sciopero

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 14 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera scopre che i suoi soldi sono spariti. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Petra scopre che Cruz ha scelto Feliciano per Curro e, senza paura, decide di affrontare la marchesa per chiedere spiegazioni. Maria continua a fomentare lo sciopero tra il personale della tenuta, e una persona inaspettata decide di unirsi a lei. Manuel, tornato da Cordoba, è sconvolto: Abel ha mentito e ha in serbo altre rivelazioni.

Pelayo, preoccupato per Catalina, le propone di partire per gli Stati Uniti per evitarle dei rischi. Curro si preoccupa per la sua fuga dalla tenuta, ma scopre che il marchese non sta più cercando il sicario. Jana aiuta Lope a superare la sua timidezza, ma lui non riesce ancora a dichiararsi.

Catalina sostiene lo sciopero della servitù

Anticipazioni de La Promessa: Manuel e Catalina incoraggiano lo sciopero organizzato da Maria

Lope e Vera trovano finalmente il coraggio di dichiararsi il loro amore, mettendo fine alle loro paure e indecisioni che avevano caratterizzato la loro relazione negli ultimi giorni. Nel frattempo, Manuel, sostenuto da Catalina, decide di appoggiare lo sciopero promosso da Maria. Per supportarla nella sua causa, Manuel accompagna la Fernandez a Cordoba.

Arrivati in città, incontrano un rappresentante sindacale. Intanto, Vera scopre che i soldi che aveva nascosto in soffitta sono spariti e, sconvolta, accusa Maria Fernandez di averglieli rubato. La ragazza decide di affrontare Maria e di accusarla apertamente di essere una ladra, creando tensioni tra le due e all'interno della servitù.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Romulo e Donna Petra sgridano Simona per il comportamento della nuora.