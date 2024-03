La Promessa anticipazioni 14 marzo: Simona scopre un segreto di Candela

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 14 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 13 marzo.

La promessa: riassunto del 13 marzo

Manuel, preoccupato per i fastidi ormai giornalieri della moglie, ha la goffa idea di chiedere a Jana di occuparsi di lei durante la sua gravidanza, una situazione estremamente imbarazzante per entrambe le donne.

Anticipazioni del 14 marzo: L'aiuto di don Romulo

Simona e Candela nei giorni scorsi hanno scoperto che don Romulo paga di tasca propria le loro lezioni con Don Carlos, il prezzo stabilito è di due peseta .

Nel nuovo episodio: I sospetti di Simona

L'insegnamento continua anche se Simona non sembra esserne felice: La donna, infatti, sospetta che a Candela piaccia il nuovo tutor.