La Promessa anticipazioni 13 luglio: Cruz minaccia Pia, Margarita stravolge Lorenzo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 13 luglio alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz non risponde alle domande di Manuel su Ramona. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 13 luglio: Una partita di poker dal finale inaspettato

Pia firma in lacrime il contratto di Cruz, in questo modo salva il posto di governante, ma rinuncia a denunciare Petra per il rapimento di suo figlio, il neonato Diego. Manuel e' inquieto per la scomparsa di Ramona e, sollecitato da Jana, interroga Cruz che non apprezza e non vuole dare conto a nessuno. Il suo ventaglio è stato ritrovato a casa dell'ex cameriera.

Lorenzo organizza una partita a poker con giocatori esperti. I giovani cercano una via di fuga, l'unica alternativa e' la veglia per la Vergine di Lujan. Catalina attacca Cruz per avere allontanato Lope dalla cucina, l'accusa di avere come unico scopo di rovinare il commercio di marmellate che la ragazza stava organizzando con il conte de Anil.

Lorenzo ha organizzato una partita a poker

Simona litiga con don Orengo e lo invita a dire subito la verità a Candela. Cruz riceve il contratto firmato da Pia, le chiede di richiamare subito Petra, ma ricorda a Pia che l'ha sfidata e sarà sua nemica giurata. Lorenzo inizia la partita a poker ma si presenta un'ospite inatteso: Margarita. Sulle prime perde, illudendo gli uomini, ma poi li elimina ad uno ad uno, finché non resta sola con il capitano.