La Promessa anticipazioni 13 dicembre: Una morte sconvolge la tenuta, Jimena fa una proposta a Manuel

Domani venerdì 13 dicembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Jimena continua a nascondere la verità sulla finta gravidanza. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Salvador, mosso dall'amore per Maria, organizza un matrimonio simbolico come prova del suo impegno, ma la sua impulsività rischia di creare complicazioni. Lope, razionale e attento, interviene per fermare i suoi piani avventati, affiancato da Pia, che tenta di convincerlo a evitare gesti affrettati. Tuttavia, Salvador sembra sordo a ogni consiglio.

Intanto, Simona non ha idea delle crisi di cui soffre sua figlia Virtudes e capisce la verità in modo molto brusco, durante un'inaspettata visita in cucina. Jana scopre un terribile segreto su Jimena. Questa scoperta è relativa al periodo in cui la giovane era ancora a casa dei suoi genitori.

Anticipazioni de La Promessa: Curro e Jana vogliono aiutare Don Alonso

La rivelazione di Pelayo, secondo cui Jerónimo è stato ucciso, lascia tutti sconvolti. La notizia getta un'ombra oscura sulla tenuta, mentre i sospetti si diffondono. Il sergente Funes, chiamato dal conte, solleva l'ipotesi che la morte possa essere stata causata da un tentativo di furto finito male.

Nonostante le insistenze di Abel, Jimena rifiuta di rivelare a Manuel la verità sulla sua gravidanza. La giovane è convinta che una confessione del genere possa mettere definitivamente a rischio il suo matrimonio, già precario. In un tentativo di salvare le apparenze, Jimena propone al marito di dormire in camere separate e di apparire come una coppia felice solo in pubblico. Tuttavia, Manuel, deluso e disilluso dalla sua condotta, rifiuta categoricamente di continuare a vivere una relazione di facciata. Il divario tra i due sembra ormai incolmabile.

Intanto, Curro e Jana cercano di sollevare Don Alonso dalla sua malinconia, cercando di dargli una mano a superare la sofferenza legata alla morte di Dolores. Entrambi si interrogano su come aiutarlo a guardare al futuro con speranza, ma il marchese non sembra ancora pronto ad accettare la sua perdita. Salvador confessa a Maria di aver pensato di organizzare una finta cerimonia di nozze, convinto che fosse un modo per sorprenderla e rassicurarla.

Tuttavia, la proposta non viene affatto accolta favorevolmente dalla ragazza, che, preoccupata, gli chiede di non continuare con questa idea. Maria, già turbata, non è disposta a tollerare ulteriori inganni. Nel frattempo, Lope sprona Salvador ad agire concretamente con Maria, convinto che il ragazzo debba prendere decisioni chiare e definitive, senza lasciare nulla in sospeso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria ha un segreto con Jana e questo la fa stare molto male.