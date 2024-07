La Promessa anticipazioni 12 luglio: Jana e Manuel si confrontano con Cruz, Abel ferma Jimena

Domani venerdì 12 luglio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Pia accetta la clausola di Cruz. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 12 luglio: Martina è in crisi dopo la morte di suo padre

Jimena si trova in una situazione delicata, vuole comunicare a Manuel la dolorosa notizia della perdita del bambino, mettendo fine all'inganno perpetuato ai danni del marito. Tuttavia, Abel la convince a rimandare, avvertendola che Manuel potrebbe scoprire le bugie che gli sono state raccontate.

Nel frattempo, Alonso informa Cruz che Margarita ha ricevuto da Antonio e la sua famiglia un risarcimento economico per il disagio subito a causa dell'annullamento del matrimonio, cercando di chiudere questa delicata questione. Martina, confusa e turbata, si confida con Simona. Le rivela la sua frustrazione per la decisione di Cruz di allontanare Lope dalla cucina, nonché il suo dolore per la recente perdita del padre, che la sta consumando emotivamente.

Abel e Jimena sono ancora in comnutta sulla finta gravidanza

Jana, determinata e intuitiva, mostra a Curro un ventaglio appartenente a Cruz, trovato inaspettatamente nella casa di Ramona, l'ex cameriera scomparsa da giorni. Lei vorrebbe affrontare immediatamente la marchesa ma Curro la frena, consigliandole di agire con prudenza. Nonostante questo, Jana si rivolge per la seconda volta a Manuel e questa volta riesce a convincerlo a confrontarsi con Cruz.

La Promessa anticipazioni 11 luglio: Manuel respinge Jana, Jimena vuole confessare la verità

Nel contesto familiare, Jana mantiene un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti di Abel, segnando una frattura nel loro rapporto. Lorenzo propone di organizzare una partita a poker nei saloni della tenuta, un'idea che alla fine ottiene il consenso sia di Cruz che di Alonso, promettendo un evento di rilievo.

Candela, trovandosi a un bivio importante, discute con Teresa e Maria i pro e i contro del possibile matrimonio con Carlos, valutando attentamente il suo futuro. Infine, Pia è inizialmente sconvolta dall'accordo proposto da Cruz, che ha accettato il suo ricatto a patto che Petra ritorni a La promessa. Tuttavia, dopo un confronto con Jana e Romulo, sembra aver trovato la forza di dire sì alla clausola, delineando un possibile cambiamento nella sua vita.