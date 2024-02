La Promessa anticipazioni 12 febbraio: Salvador implora la verità da Lope mentre Jana affronta Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 12 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 2 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 9 febbraio

Salvador ha dei repentini cambi d'umore dovuti al ritorno dalla guerra. Maria dice di non riconoscerlo più. Il capitano dice a Elisa di avere il sospetto che, ad averli visti, sia stato un domestico quindi decide di farli interrogare. Jana chiede a Pia di aiutarla nella ricerca della sua casa d'infanzia ma Pia rifiuta.

Anticipazioni del 12 febbraio: Catalina e il commerciante di Lujan

Catalina viaggia a Lujan per concludere una trattativa con un commerciante per la vendita dei prodotti agricoli della Promessa.

Nella prossima puntata: Salvador e i suoi sbalzi d'umore

Salvador continua ad essere tormentato da frequenti sbalzi d'umore, che influenzano le sue relazioni e la sua vita quotidiana

Nel nuovo episodio: Lope e la verità su Maria

Durante una lite, Salvador esorta Lope a dire a Maria la verità su questioni importanti come il carillon e l'anello.

Anche Mauro invita Lope a riflettere sulle sue responsabilità nei confronti di Maria e lo esorta a rivelarle i suoi sentimenti.

Lunedì nella soap spagnola: Jana e Manuel, il confronto interrotto

Jana cerca di parlare a Manuel del loro rapporto ma lui la ferma. È deciso a non riaprire questo discorso. Anche Jimena, però, va a parlargli perché è stanca di fingere.