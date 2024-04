La Promessa anticipazioni 12 aprile: Elisa bacia sulla bocca Alonso, Candela fa una proposta a Carlos

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 venerdì 12 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del'11 aprile Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana.

Curro ha accettato l'idea di essere il fratello di Jana

Petra torna ad essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz. Cruz invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala dicendo che ne va della continuazione del marchesato ma Jimena le dice di ricordarsi del suo titolo nobiliare.

Anticipazioni del 12 aprile. Elisa annuncia che lascia La Promessa, Jimena imbarazza Manuel

Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona.

Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia. Jimena continua a punzecchiare Jana dicendole che è arrivato il momento che si trovi un marito benestante. Il discorso di sua moglie mette in imbarazzo Manuel.

Pia riceve i regali di matrimonio dalle altre cameriere

Finalmente le questioni legate al testamento del Barone sono concluse e i diretti interessati decidono di festeggiare con un brindisi. Il clima di allegria nella tenuta viene interrotto da Elisa. La Baronessa annuncia che lascerà subito la Promessa, sottolineando che è rimasta disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo ma, prima di andare via, bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti.