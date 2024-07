La Promessa anticipazioni 1 Agosto: Mauro vuole sapere la verità, Curro chiede qualcosa a Ramona

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 1 agosto alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mercedes si precipita alla tenuta. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa dell'1 agosto: Lorenzo continua a perdere al gioco

Mauro continua a fare progressi come apprendista maggiordomo ed è felice che don Romulo gli stia dando sempre più fiducia, ma presto la gioia del ragazzo viene oscurata da una triste scoperta che riguarda proprio il suo maestro e decide di rivolgersi direttamente all'interessato chiedendogli perché ha spesso il fazzoletto macchiato di sangue.

Romulo e Mauro si recano da Alonso che loda l'apprendista maggiordomo per il suo impegno durante il ballo in maschera e il titolare per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla Promessa. Jimena ha un attacco di nervi davanti a Cruz e Alonso e li accusa di non averla mai considerata.

Lorenzo dopo il poker perde anche con gli scacchi

Tadeo umilia Lorenzo durante una partita a scacchi con Curro. Simona si lamenta per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del cibo servito al ballo in maschera. Alonso ha un diverbio con Catalina che accusa Cruz di aver rubato i soldi destinati alle paghe dei lavoratori derivanti dalla vendita delle marmellate. Alonso dice a Catalina di essere felice per il suo rapporto con Pelayo, non conoscendo i secondi fini del nobile.

Ramona vorrebbe partire ma Curro la convince a restare fino al ritorno di Jana, andata via con Manuel subito dopo la fine del ballo in maschera. Mercedes arriva all'improvviso alla tenuta e chiede spiegazioni a Cruz e ad Alonso per il loro comportamento con la figlia. Manuel e Jana fanno pace e alla fine lei gli dice che lo ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz è furiosa per il comportamento di suo Manuel.