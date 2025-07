Like a Star, Adolfo Durante vince il talent show condotto da Amadeus su Nove

Finale per Like a Star, ieri sera su Nove. Ecco chi ha vinto e come si è svolta l'ultima puntata del talent show condotto da Amadeus.

Serata televisiva di finali, quella di mercoledì 2 luglio. Mentre su Canale 5 andava in onda l'ultimo atto de L'Isola dei Famosi infatti, su Nove si sceglieva il vincitore di Like a Star, il talent show condotto da Amadeus.

Ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro è stato Adolfo Durante.

La puntata finale: chi ha vinto e come si è svolta

Amadeus

Insegnante 58enne di scuola primaria, Adolfo arriva dalla provincia di Mantova e ha partecipato per il Team Mina. Nel programma infatti, partecipano concorrenti che hanno la passione per un artista: una passione talmente grande che, più che imitarlo, li porta a identificarsi con lui. I concorrenti di Like a Star quindi, si sfidano suddivisi in team e Adolfo, appunto, proveniva dal team Mina.

Insieme a lui, in finale erano arrivati anche Rosy del Team Céline Dion e Valentino del Team Lucio Dalla. A votare invece, è stato il pubblico in studio composto da 300 persone; la giuria composta da Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical ha lasciato spazio al giudizio popolare.

La puntata finale è stata divisa in due manche. In un primo momento sono stati ripescati due concorrenti tra gli eliminati delle puntate precedenti. Sono quindi rientrati in gara, oltre alle squadre Vasco e Whitney Houston, Adriano Celentano, Alessandra Amoroso, Michael Jackson e Bon Jovi.

In seguito, durante la seconda fase, si sono quindi esibiti i nove finalisti. Divisi in tre gruppi da tre, in ogni gruppo un solo concorrente è passato alla fase finale: sono così rimasti in gara Adolfo del Team Mina, Rosy del Team Céline Dion e Valentino del Team Lucio Dalla.

Gli ascolti

La finale di Like a Star è stata seguita da una manciata di spettatori, 417.000, per il 3,9% di share che, rispetto agli esordi dello show, è lievemente risalito. Like a Star infatti, lo scorso 14 maggio è partito dal 2.4%.