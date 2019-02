La porta rossa 2: stasera su Rai2 la seconda puntata

Marica Lancellotti

La Porta Rossa 2 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la seconda puntata che sarà, come sempre, composta da due episodi, dopo che l'esordio della scorsa settimana era stato salutato con un gran successo di pubblico (oltre 3 milioni di spettatori).

Se nella prima puntata l'esistenza dei protagonisti, il commissario Cagliostro (Lino Guanciale) e il magistrato Anna Mayer (Gabriella Pession), è stata ancora una volta completamente sconvolta da un misterioso omicidio e da un brutto presagio sulla figlia, la seconda non sarà da meno, con Cagliostro che verrà finalmente a conoscenza di oscuri segreti che circondano alcune persone di sua conoscenza.

Nel primo episodio di questa sera Stella non riesce a trovare un quaderno che lo spacciatore ucciso nell'ex fabbrica aveva con sé al momento della morte. Sarà Vanessa, invece, a trovarselo improvvisamente tra le mani: tra i debitori di Brezigar c'è anche il padre di Filip, il suo fidanzato. Nel quaderno si nasconde anche un'altra sorpresa: tra le pagine c'è il titolo del libro sul Conte Cagliostro che il protagonista ha visto nella sua visione sulla figlia. Anna nel frattempo, a cena a casa dei genitori, incontra Piras, invitato come lei. Elvio, il padre di Anna, approfitta della distrazione dei suoi ospiti per fotografare il dossier di Piras sulla morte del pusher Brezigar. Cagliostro, che ha assistito a quanto il suocero ha appena fatto, si chiede se non possa esserci proprio lui dietro al rapimento della piccola Vanessa.

Nel secondo episodio Filip può tirare un sospiro di sollievo perchè, secondo l'autopsia, lui non è implicato nell'uccisione di Brezigar. La sua fidanzata nel frattempo è chiamata a testimoniare nel processo sulla morte di Cagliostro: messa alle strette, Vanessa rivela al giudice di essere una medium in grado di comunicare con Cagliostro. Purtroppo nessuno le crede, compreso il fidanzato Filip. Anna e Piras vengono invece accusati di essere gli assassini di Cagliostro e l'editore del giornale, Matteo Silvestrin, chiede a Lucia di preparare un servizio sulla coppia di "amanti diabolici". Cagliostro dal canto suo comincia a seguire il suocero, scoprendo così che ha un'amante: Patrizia Durante. Le foto che Elvio ha scattato al dossier di Piras sono in realtà destinate a lei.