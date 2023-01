La porta rossa 3: stasera su Rai2 la terza puntata, trama e anticipazioni

La porta rossa 3 ritorna stasera su Rai2 alle 21:20 con la terza puntata. Ci avviciniamo al gran finale della serie sovrannaturale con protagonista Leonardo Cagliostro, il Commissario bloccato tra la vita e la morte, interpretato da Lino Guanciale. Ecco le trame degli episodi che vedremo oggi 25 gennaio.

Quinto Episodio

Un messaggio vocale inviato la notte del blackout sembra cambiare ogni prospettiva nelle piste di indagine di Anna e rimette in discussione il già difficile rapporto tra Vanessa e Cagliostro. Filip, preoccupato dalle stranezze di Vanessa, si riavvicina al suo mondo, mentre Paoletto usa Andrea per ottenere informazioni sulla compagna Stella, che sembra essere scomparsa nel nulla.

Sesto Episodio

La verità su Stella sconvolge Paoletto, che nel frattempo è impegnato con la sua squadra nel pedinamento dei criminali responsabili del blackout. La notte di Halloween riserverà molte sorprese per tutti. Una delle quali drammatica e irreversibile.

Episodi precedenti:

Primo episodio. A Trieste si tiene una manifestazione in difesa dell'ambiente quando un blackout manda in tilt l'intera città. Mentre la polizia è impegnata a fronteggiare una serie di disordini e problemi di ordine pubblico, Leonardo Cagliostro assiste in prima persona ad un incidente che provoca la morte di una persona che conosceva. Un mistero si nasconde ietro l'incidente e Cagliostro per risolverlo dovrà interagire nuovamente con Vanessa. La ragazza, nel frattempo, ha terminato il corso di studi universitario nel Centro Studi di Parapsicologia in, in Slovenia, dove si trova con Federico,

Secondo episodio. Anna ha vinto il concorso di giudice per Siena, ma i fatti del black-out la bloccano a Trieste. La donna continua ad avvertire la presenza di Cagliostro. Mentre Diego Paoletto indaga su quanto accaduto durante il blackout, Cagliostro cerca di inviare segnali ad Anna, il commissario si convince che dietro quell'inspiegabile incidente d'auto si nasconda un possibile omicidio. Il commissario fantasma percepisce un pericolo e cerca di riallacciare i rapporti con Vanessa.

Terzo Episodio: Cagliostro vuole confidare a Vanessa la visione che ha avuto ma gli manca il coraggio. Nel frattempo Andrea, un blackblocker arrestato per gli atti vandalici commessi nella città durante il blackout, confessa a Paoletto che lui e altri ragazzi sono stati arruolati e manovrati per fomentare quei disordini. Chi lo ha provocato? E soprattutto, chi è questo ragazzo che Paoletto sembra conoscere già?

Quarto Episodio: Mentre Anna, seguendo diverse piste, indaga sul Centro Studi e sull'ambiguo professor Braida, anche grazie all'aiuto del custode Luka Levani, Vanessa è messa di fronte a una scelta molto difficile: per salvare il Centro Studi e difendere quella nuova comunità a cui ha scelto di appartenere, deve tradire Cagliostro e la loro amicizia, sfruttando i propri poteri.

Il cast de La porta rossa è stato confermato, ecco chi vedremo nella stagione conclusiva: La Porta Rossa 3 cast: Lino Guanciale (Leonardo Cagliostro), Gabriella Pession (Anna Mayer), Valentina Romani (Vanessa Rosic), Gaetano Bruno (Diego Paoletto), Elena Radonicich (Stella), Cecilia Dazzi (Eleonora Pavesi), Carmine Recano (Federico), Pierpaolo Spollon (Filip).

Nuovi personaggi: Katia Grego (ispettrice Cristina Barbieri), Eugenio Krilov (Andrea Donda, fratellastro di Stella), Roberto Zibetti (imprenditore Ludovico Muric), Nicola Pannelli (prof Gabriele Braida), Giulia Sangiorgi (Ksenija), Paolo Mazzarelli (Luka, custode).

Dove vederla: La porta rossa 2 sarà in onda stasera su Rai2 dalle 21:20, e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Da domani sarà possibile riguardare la puntata sullo stesso sito di RaiPlay nella sezione dedicata o nella striscia di Rai2.