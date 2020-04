La passione di Cristo: stasera su Nove il film di Mel Gibson

Va in onda stasera su Nove, alle 21:25, La passione di Cristo, il film scritto e diretto da Mel Gibson nel 2004, completamente girato in Italia e vincitore di due Nastri d'Argento.

La Passione di Cristo, film scritto e diretto da Mel Gibson nel 2004, girato completamente in Italia e vincitore, nel 2005, di due Nastri d'Argento, per costumi e scenografia.

La trama de La passione di Cristo si concentra sulle ultime dodici ore della vita di Cristo. Inizia con la preghiera nell'orto dei Getsemani, dove Gesù si è diretto al termine dell'Ultima Cena e dove resiste alle tentazioni di Satana. Tradito da Giuda Iscariota, viene arrestato e portato dinanzi ai capi dei Farisei che lo condannano alla flagellazione e alla morte. Gesù viene flagellato dai soldati romani e riportato dinanzi a Ponzio Pilato. Mani e piedi trafitti sulla croce davanti agli occhi straziati della madre Maria e delle pie donne, tra cui Maria Maddalena (Monica Bellucci), Gesù muore mentre il cielo viene squarciato dai fulmini e si strappa la tenda del tempio di Gerusalemme.

Accolto da critiche assai contrastanti al suo arrivo nelle sale nel 2004, La passione di Cristo riuscì a strappare, però, addirittura tre nomination agli Oscar dell'anno successivo. Anche se la seguente versione dei fatti è stata più volte negli anni smentita dai diretti assistenti del Pontefice, si disse che l'allora Papa Giovanni Paolo II, dopo aver visionato la pellicola, abbia commentato "It is as it was", ovvero che il film stesso era come la Passione di Cristo, lasciando probabilmente trapelare un giudizio non proprio positivo.