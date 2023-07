La papessa stasera su Iris: trama, cast e storia vera del film

Stasera 31 luglio 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, va in onda La papessa, pellicola del 2009 diretta da Sönke Wortmann, autore anche della sceneggiatura insieme a Heinrich Hadding. La colonna sonora è stata composta da Marcel Barsotti. Trama, cast, recensione, curiosità e storia vera del lungometraggio.

Johanna Wokalek e John Goodman nel film La Papessa

La papessa: Trama

814 d.c.: Johanna sembra condannata a vivere una vita che non le piace, con un destino già scritto, tipico delle ragazze di quell'epoca: lavoro, figli e una morte prematura. Ma Johanna, spinta dalla fede e dalla convinzione che il destino abbia in serbo per lei qualcosa di diverso e che Dio le stia mostrando la via da seguire, si oppone al severo padre e alle regole della Chiesa, anche a costo di pagare un prezzo molto alto. Dall'omonimo romanzo, basato sulla storia della Papessa Giovanna.

Storia vera

La figura della "Papessa" è avvolta nel mistero e circondata da leggende e miti. La storia della Papessa viene spesso considerata una leggenda o una storia apocrifa, poiché non esistono prove storiche concrete a sostegno dell'esistenza di una donna che abbia effettivamente regnato come Papa nella Chiesa Cattolica.

Un'immagine del film La Papessa

Secondo la leggenda, la Papessa sarebbe stata una donna di nome Giovanna (o Ioanna) proveniente da una famiglia nobile di Magonza, in Germania, che avrebbe vissuto nell'VIII o IX secolo. Si dice che sia riuscita a nascondere il suo genere e ad avere una carriera ecclesiastica di successo, raggiungendo persino la cima della gerarchia cattolica e diventando Papa sotto il nome di Giovanni VIII o Giovanni VII.

Tuttavia, la veridicità di questa storia è ampiamente contestata dagli storici e dagli studiosi della Chiesa. Nessun documento storico contemporaneo attesta l'esistenza di una Papessa e la narrazione sembra essere stata creata in seguito, forse come un tentativo di sottolineare l'instabilità e la corruzione all'interno della Chiesa dell'epoca.

John Goodman nel film La Papessa

Il primo riferimento scritto a una Papessa si trova nel XIII secolo, nel cronista francese Jean de Mailly, il quale raccontò la storia della Papessa Giovanna nel suo "Chronica Universalis Mettensis". Altri scrittori successivi ripresero questa narrazione e contribuirono a diffonderla ulteriormente.

Nel corso dei secoli, la Chiesa Cattolica ha rigettato categoricamente l'idea di una Papessa e considera la storia come una leggenda o una calunnia contro la santità e l'autorità papale. Inoltre, l'ordinazione sacerdotale e l'elezione a Papa sono tradizionalmente riservate agli uomini, secondo l'insegnamento e il diritto canonico della Chiesa.

Johanna Wokalek in un'immagine suggestiva del film La Papessa

Traler e recensione

La nostra recensione del film La Papessa

La papessa è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.7 su 10

David Wenham e Johanna Wokalek in un'immagine del film La Papessa

Interpreti e personaggi