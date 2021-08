La pantera rosa, Steve Martin sulla differenza tra lui e Peter Sellers

Steve Martin parlò della differenza tra lui e Peter Sellers in un'intervista relativa all'uscita de La pantera rosa, raccontando anche di aver incontrato il grande comico britannico negli anni 80.

Durante un'intervista di Paul Fischer del 2006, relativa al tour promozionale de La pantera rosa, Steve Martin parlò estensivamente delle differenze tra lui e Peter Sellers e della volta in cui, nel 1980, incontrò il leggendario interprete dell'ispettore Clouseau.

Steve Martin è l'irresistibile ispettore Closeau ne La pantera rosa

Alla domanda del giornalista: "Quanto è difficile rendere tuo questo personaggio e divorziare completamente da Sellers?" Martin rispose: "Beh, sarebbe stato più difficile imitare Peter. Mi sono reso conto che Sellers conosceva bene il personaggio e ho pensato che probabilmente avrebbe potuto improvvisare tutto il giorno nei panni dell'ispettore."

"Ho capito che dovevo riuscirci anch'io." Continuò l'attore. "Ho lavorato prima sull'accento e poi sull'outfit e, infine, quando mi sono reso conto che stavo pensando come lui ho iniziato a sentirmi a mio agio, principalmente perché mi sentivo anche molto diverso dal grande Peter Sellers."

Steve Martin nel remake de La pantera rosa

A proposito del suo incontro con l'attore britannico Steve Martin raccontò: "Lo incontrai nel 1980, mi disse qualcosa di molto profondo. Ero alle Hawaii, entrambi stavamo promuovendo un film ed io stavo attraversando un periodo piuttosto difficile. Era notte, lui venne da me e mi disse: 'So che ti stanno criticando tutti in questo momento, ma io capisco e apprezzo quello che fai'. Mi tolse il fiato."