La notte del giudizio per sempre, Jason Blum: "Potrebbe non essere l'ultimo film della saga horror"

Il produttore Jason Blum ha svelato che La notte del giudizio per sempre potrebbe non essere l'ultimo capitolo della saga horror.

La notte del giudizio per sempre potrebbe non essere l'ultimo capitolo della saga prodotta da Blumhouse, nonostante nel 2018 il regista James DeMonaco nel 2018 avesse dichiarato che la storia fosse destinata a concludersi.

Per ora bisognerà quindi attendere per scoprire quale sarà il destino del franchise che ha dato vita anche a una serie televisiva spinoff dei film.

La notte del giudizio per sempre: una scena del thriller

Jason Blum, durante la promozione di La notte del giudizio per sempre, ha rivelato al sito ComicBook.com che non ha intenzione di produrre ulteriori lungometraggi senza il coinvolgimento di James DeMonaco. Il produttore ha però sottolineato: "Sto cercando di fargliene scrivere degli altri. Non li farei senza di lui e non assumerei qualcuno per realizzare i film di Purge, ma non credo si sia conclusa la storia e proverò quindi a parlargli e convincerlo a farne altri".

Blum potrebbe non dover faticare troppo: DeMonaco, rispondendo alle domande di Dread Central, ha confermato che avrebbe un'idea per un sesto capitolo di The Purge, ma tutto dipende dalla reazione del pubblico al lungometraggio in arrivo nei cinema americani il 2 luglio 2021.

I primi quattro film prodotti da Blumhouse hanno guadagnato 458 milioni di dollari a fronte di un budget che sembra superi di poco i 35 milioni.

L'America di Trump nel caos: da Joker a The Purge, il cinema aveva previsto tutto

Nel film The Forever Purge, scritto da James DeMonaco e diretto da Everardo Gout, si assiste a quello che accade quando un gruppo ribelle decide di proseguire a seminare caos e morte dopo la notte del giudizio. Adela (Ana de la Reguera) e suo marito (Tenoch Huerta) vivono in Texas, dove Juan lavora nel ranch della famiglia Tucker. Juan colpisce in modo positivo il patriarca della famiglia Tucker, Caleb (Will Patton), ma questo alimenta la gelosia rabbiosa del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas).

La mattina dopo The Purge, una gang di assassini mascherati attacca la famiglia Tucker, tra cui anche la moglie di Dylan (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin), obbligando entrambe le famiglie a unire le forze e lottare mentre la nazione scivola nel caos e gli Stati Uniti iniziano ad andare in pezzi intorno a loro.