La neve nel cuore: il sequel è in sviluppo e renderà omaggio a Diane Keaton

La commedia romantica con un cast corale di Thomas Bezucha avrà un seguito che verrà dedicato alla star di Io & Annie e Il padrino.

Thomas Bezucha, sceneggiatore nonché regista della commedia del 2005 La neve nel cuore, ha confermato di essere al lavoro su un sequel nel corso di un'intervista rilasciata alla CNN.

Il classico natalizio era composto da un cast corale nel quale era presente anche Diane Keaton nel ruolo di Sybil Stone, matriarca della famiglia che fornisce il titolo originale, The Family Stone.

Il sequel de La neve nel cuore è in lavorazione

"Per mesi ormai, mentre ci lavoravo, sono stato tormentato dalla perdita di Sybil, quindi questa è stata un colpo su una ferita già aperta" detto Bezucha parlando della scomparsa di Keaton "Mentalmente, ho trascorso del tempo in quella casa, dove già mi mancava da un po'".

Diane Keaton e Rachel McAdams in una scena di La neve nel cuore

La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha reso ancora più importante per Bezucha rendere giustizia al memorabile lavoro della star di Io & Annie nel film del 2005: "Voglio fare un buon lavoro per il resto del cast e onorare ancora di più Diane Keaton".

Il cast del primo film e la recente scomparsa di Diane Keaton

Considerato ormai un classico delle festività, La neve nel cuore aveva con sé un cast di prim'ordine composto nei ruoli principali da Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Claire Danes, Rachel McAdams, Elizabeth Reaser e Craig T. Nelson.

Inizialmente, Thomas Bezucha non aveva intenzione di tornare per realizzare un seguito, soprattutto se il resto del cast originale non fosse tornato tutto in massa per il sequel.

Tuttavia, i membri del cast originale sembra che abbiano dato tutti il loro assenso e nonostante nessuno abbia ancora firmato e non sia stato ancora dato il via libera definitivo, la produzione sembra dietro l'angolo. Purtroppo, il film sarà senza Diane Keaton, scomparsa lo scorso 11 ottobre all'età di 79 anni a causa di un'infezione da polmonite batterica: "La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi d'amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni per conto della loro amata Diane" aveva dichiarato la famiglia dopo la scomparsa.