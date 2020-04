La maledizione della prima luna, Johnny Depp: "Disney mi odiava, pensavano che Jack Sparrow fosse gay"

Sebbene oggi Jack Sparrow sia uno dei personaggi più amati di tutti i tempi, ci fu un periodo, durante la produzione de La maledizione della prima luna, in cui la Disney era a un passo da licenziare Johnny Depp: odiavano tutto di lui e della sua personale visione del personaggio, non riuscivano a capire Capitan Jack e pensavano che fosse non lucido mentalmente, costantemente ubriaco e omosessuale.

David Letterman, nel lontano 2007, chiese a Depp se la Disney avesse mai avuto dei dubbi su di lui, l'attore rispose dicendo: "Oh sì, un sacco di dubbi. Solo durante le riprese del secondo film sono stato in grado di respirare" Letterman continuò chiedendo: "E come manifestavano la loro preoccupazione quelli della Disney?" Depp rispose: "Telefonate principalmente, frenetiche telefonate in cui mi spiegavano che non capivano quello che stessi facendo e che, almeno secondo loro, stavo cercando di rovinare il film. Qualcosa del genere."

In un'intervista recente Johnny Depp ha approfondito dichiarando: "La Disney mi odiava. Pensavano a ogni possibile modo per liberarsi di me, per licenziarmi. 'Oh, dovremmo mettergli i sottotitoli. Non capiamo Jack Sparrow. Che c'è che non va in lui? Cos'ha alle braccia? È ubriaco? É mentalmente intontito? È gay?'" Mi hanno chiesto: "È gay?" All'epoca c'era una donna chiamata Nina Jacobson, mi ha fatto un paio di domande e ha detto: "Cosa c'è Johnny? È gay?". La mia tendenza, chiaramente, era essere irriverente, quindi le ho detto: "Nina, non sapevi che tutti i miei personaggi sono gay?"

Come sottolinea Letterman nell'intervista: "Alla fine non hai rovinato il film, non è vero Johnny? Ora che gli hai fatto guadagnare 330 milioni di dollari hanno cambiato idea, non è vero?" E da La maledizione della prima luna le cose non hanno fatto che migliorare per la disney, infatti ricordiamo che la saga di Pirati dei Caraibi, composta da cinque film, ha guadagnato oltre 4,5 miliardi di dollari al box office mondiale.